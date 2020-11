Discovery plant eigenen Streamingdienst

Wirtschaft

In Deutschland arbeitet das Unternehmen bereits mit der ProSiebenSat.1-Gruppe zusammen.

Steht die Zusammenarbeit von Discovery und ProSiebenSat.1 bei dem Streamingdienst Joyn vor dem Aus? Die Chefetage teilte am Donnerstag mit, dass man im Dezember alle Einzelheiten zu dem bald startenden Streaming-Dienst mitteilen möchte. Damit möchte der Eigentümer von Food Network, HGTV und dem Discovery Channel offiziell in den rauen Streaming-Krieg ziehen.Im Gespräch mit den Investoren deutete der Vorsitzende David Zaslav an, dass er über Inhalt, Vertrieb und andere Grundlagen des Dienstes sprechen werde. Der neue Dienst soll die vollständige Bibliothek des Unternehmens zur Geltung bringen, die man nicht an andere Unternehmen lizenziert hat.„Wir haben unsere Inhalte für diesen Moment sehr lange zurückgehalten“, sagte Zaslav. Dies wird Discovery einen Vorteil verschaffen, da das Unternehmen nicht versucht mit Netflix , Amazon und Hulu zu konkurrieren. „Die Leute werden nicht sagen: ‚Oh, nein, noch 40.000, 50.000 Stunden Inhalt.‘ Sie werden sagen: ‚‘Das ist der Stoff, den ich liebe‘“.