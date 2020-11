An Heiligabend KiKA statt Kirche

Vermischtes

Während Corona uns ein anderes Weihnachtsfest verspricht, sorgt KIKA mit einem Krippenspiel an Heiligabend für Weihnachtsstimmung.

Die Weihnachts- und Adventszeit wird dieses Jahr wohl anders, als es sich die meisten Leute wünschen. An vielen Orten werden voraussichtlich Weihnachtsgottesdienste und Krippenspiele ausfallen, die dort ein Quell von Tradition, Familienbewusstsein und Bedachtheit sind. Um darauf nicht vollständig zu verzichten strahlt der MDR direkt am Heiligabend das KrippenspielDas Drehbuch wird momentan von Filmautor Michael Demuth und der ausgezeichneten Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie geschrieben, während das Krippenspiel eine für Heiligabend adaptierte Version der literarischen Geschichte „Paule ist ein Glücksgriff“ ist. Die Autorin und Dr. Astrid Plenk, Programmgeschäftsführerin des KiKA hoffen, dass diese doch kurzfristige Produktion ein kleiner Ersatz für Kinder, Familien und ältere Menschen ist, um doch ein verhältnismäßig normales Weihnachtsfest zu feiern.Crossmedia aus Halle ist für die Produktion beauftragt. Ausführender Produzent ist Tellux Film. Dreharbeiten werden planungsbedingt in der zweiten Novemberhälfte in Halle stattfinden. Die Federführung für das Projekt haben Dr. Matthias Huff und Stefan Pfäffle aus der KiKA Redaktion, zusammen mit Susanne Sturm aus der MDR-Redaktion „Religion und Gesellschaft“.