Neuer Negativrekord für «Die Bachelorette»

Quotennews

Die neue Staffel kommt nicht wirklich in Fahrt und erreicht erneut einen Tiefstwert.



Auch RTL änderte sein Programm und schob zur Primetime zuerst dasein. Für diese Nachrichten interessierten sich 2,51 Millionen Fernsehzuschauer, was eine solide Quote von 7,3 Prozent bedeutete. Bei den 1,37 Millionen Jüngeren fand das Format viel Anklang und landete bei einem Marktanteil von überdurchschnittlichen 13,3 Prozent.Weiter ging es dann ab 20.30 Uhr mit Folge vier von. Drei Männer mussten in dieser Woche die Villa verlassen und bekommen keine weitere Chance das Herz der Bachelorette Melissa zu erobern. Mit 1,66 Millionen Fernsehenden waren die wenigsten Zuschauer der Staffel mit der bei. Im Vergleich zur Vorwoche sank der Marktanteil um über einen Prozentpunkt auf maue 5,3 Prozent ab. Auch in der Zielgruppe stellte diese Woche das bislang schwächste Ergebnis dar. 1,04 Millionen Umworbene generierten passable 10,9 Prozent Marktanteil.Kabel Eins punktete mit einem Filmabend am Mittwoch recht gut. Im Programm waren das Dramaund der Actionfilm. Die Zuschauerzahl lag bei 1,09 Millionen und später 0,56 Millionen Menschen. Somit erhöhte sich der Marktanteil sogar von durchschnittlichen 3,5 Prozent auf ein gutes Ergebnis von 4,5 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,42 beziehungsweise 0,18 Millionen Filmfans vertreten. Hier wurden solide 4,5 und gute 5,0 Prozent ermittelt.