Corona sei Dank: Es gibt mehr zu tun für «Die Reimanns»

TV-News

Auch auf Hawaii ist die Corona-Pandemie und ihre Einschränkungen angekommen und so werden sechs neue Folgen der Doku Soap ab 25. November um 20.15 Uhr auf RTLZWEI ausgestrahlt.

sind wieder da und das mit sechs neuen Folgen ab 25. November um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf RTLZWEI und später 30 Tage kostenlos auf TVNOW. Der Sendeplatz wechselt zwar von montags auf mittwochs und fokussiert sich die Doku-Soap dabei auf die Einschränkungen und den Lockdown auf Hawaii, sowie einer Vielzahl an neuen Heimwerker-Projekten, die sie nun angehen können aufgrund der massiv viel Zeit.Auch wenn das Feststecken das geplante Wiedersehen mit ihren Kindern und Enkeln vereitelt hat, hat Konny genügend Ideen wie sie ihr Heim in Hawaii noch schöner gestalten können, auch wenn, wie immer beim Heimhandwerk, nicht alles glatt läuft. Auch bleibt offen, ob das Internet wirklich die einzige Verbindung zu ihren Liebsten ist.Die Auswanderer haben immer etwas zu tun und nur wenn es dafür ist, um sich von der dortigen Situation abzulenken. Konny kommt damit eher klar und streicht sogar das Haus in einer neuen Farbe ohne die eigentliche Rücksprache mit seiner Frau Manu. Das Gespann aus den kultigen Heimhandwerkern verspricht auf jeden Fall neue spannende Geschichten aus ihrem Alltag.