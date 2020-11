Ohne Russland fahren wir zur EM?

Sportcheck

Am Dienstag überträgt der Pay-TV-Sender Sky eine DFB-Pokal-Begegnung. Am Abend hat man dann die Königsklasse zu Gast.

Ausnahmsweise gibt es Fußball live auf Sky schon am Dienstagnachmittag, den 03. November: Um 16.30 Uhr wird in Gelsenkirchen in der Arena Auf Schalke das Nachholspiel der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde ausgetragen. S04 erwartet Schweinfurt 05. 1. Bundesliga gegen viertklassige Regionalliga, wobei der Außenseiter sein Heimrecht getauscht hat, da die Anforderungen, was beispielsweise einen Kran über die kleine Tribüne für die TV-Übertragung betrifft, nicht im Verhältnis stehen mit den nicht vorhandenen Einnahmen bei einer Partie ohne Zuschauer. Lange sah es so aus, als würde statt den Unterfranken TürkGücü München gegen Schalke spielen. Doch nach einem Rechtsstreit entschied das Gericht, dass der Traditionsverein ran darf. Der trat bereits 1936 einmal sogar im Pokal-Halbfinale auf Schalke an, damals noch in der Glückauf-Kampfbahn. 3:2 siegten die Gelsenkirchener um die legendären Spieler Ernst Kuzorra und Fritz Szepan. Ob es diesmal genauso knapp wird? Immerhin wartet der FC Schalke 04 seit 22 Pflichtspielen auf einen Sieg...Weiter geht´s dann am frühen und am späten Dienstagabend mit der Champions League, von der Schalke 04 derzeit meilenweit entfernt ist. Erst sind die Mönchengladbacher dran bei Shakthar Donetsk, dann der FC Bayern München auf seiner Vier-Städte-Auswärtstour. Station drei nach Moskau und Köln ist Salzburg, die kürzeste Anreise, während es am Samstag dann ein klein wenig länger dauert: Am Abend steht bei Borussia Dortmund der Bundesliga-Classico an. Natürlich live auf Sky zu sehen.Am 30./31. Oktober startete auf Sky Sport News, Sky Sport und Digital mit den (Ex-)Damen-Fußballerinnen und -Trainern Tina Theune, Doris Fitschen und Silvia Neid sowie der Nachwuchsspielerin Jana Feldkamp (SGS Essen) und der Moderatorin Nele Schenker das Kurz-Format „Hidden Heroes“. Es geht um die wahren Helden im Hintergrund. Sky verspricht „authentische Schlüsselloch-Momente abseits des grünen Rasens sowie abseits hoher Auflauf-Prämien". VW ist Programm-Sponsor unter dem Motto „we drive football. Folge eins beleuchtete „50 Jahre Frauenfußball in Deutschland von den Anfängen 1970 bis heute“ - und bis in die Zukunft durch die kommende Nationalspielerin Feldkamp. Die Themen der weiteren Episoden wird Sky Media noch bekannt geben.Der 31. Oktober war ein besonderer Tag: Vergangenen Samstag jährten sich zwei denkwürdige Ereignisse. Von einem bekam man vor 100 Jahren zu diesem Zeitpunkt die Bedeutung noch nicht mit. Vom anderen konnte man die Auswirkung aber auch nur erahnen. Die Rede ist einerseits von Fritz Walter, der 1920 geboren wurde, der als Kapitän der Weltmeister-Elf beim "Wunder von Bern" 1954 Sportgeschichte schrieb. Die Ikone des 1. FC Kaiserslautern starb im Sommer 2002 im Alter von 82 Jahren.Der Frauenfußball in Deutschland lebt noch. Exakt am 31. Oktober 1970 (siehe auch Beitrag oben) hob der Deutsche Fußball-Bund das Verbot offiziell auf. Ja, richtig gelesen: Bis dahin war es Frauen an sich gar nicht erlaubt, Fußball zu spielen. In Deutschland tat man es danach mit wachsendem Erfolg, feierte zwei Weltmeister-Titel, wurde acht Mal Europameister, holte Olympia-Gold. „Der größte Gegner ist das Klischee 50 Jahre Frauenfußball", lief bereits am 16. August diesen Jahres im Fernsehen. Die 50 Minuten lange ARD-Dokumentation ist aber genauso wie noch viele Infos über Fritz Walters 100. im Netz zu finden. Der Beitrag über den Frauenfußball ist hier abrufbar. Finden die nächsten drei Olympischen Spiele in Tokio, Peking und Paris ohne die Beteiligung Russlands statt? Am Internationalen Sportgerichtshof CAS wird seit diesem Montag in Lausanne (Schweiz) darüber verhandelt, ob es rechtens war, dass die Welt-Anti-Doping-Agentur den Ausschluss der Sportler aus diesem Jahr für vier Jahre von den großen Wettkämpfen beschlossen hat. Natürlich legte Russland Einspruch ein und verneint ein gezieltes Staatsdoping. Wird das Urteil bestätigt - eine Verkündung der Entscheidung wird erst in den nächsten Wochen erwartet -, dann würde das auch die Fußball-WM 2022 in Katar betreffen oder die Teilnahme an sowie die Ausrichtung der Eishockey-WM 2023 in St. Petersburg. Unter gewissen Umständen könnten bei einem Ausschluss Russlands Sportler als "neutrale Athleten" aber dennoch an den Großereignissen teilnehmen, wenn sie nachweisen können, die gedopt zu haben...Nicht mehr RTL, sondern nur noch Sky wird ja 2021 die Rennen der Formel 1 übertragen. Was sicherlich auch daran liegt, dass die Begeisterung in Deutschland durch Sebastian Vettels Misere und seinem Aus bei Ferrari stark nachgelassen hat. Nun holte sich beim Großen Preis der Emilia Romagna erneut Mercedes frühzeitig den Konstrukteurstitel und steht der Brite Lewis Hamilton nach seinem Sieg kurz vor dem abermaligen WM-Sieg. Immerhin 3,58 Millionen Deutsche sahen am Allerheiligen-Sonntag das Rennen auf RTL, das bedeutet 21,2 Prozent Marktanteil. Höchst fraglich ob Sky nächstes Jahr ähnliche Zahlen schaffen kann...* Montag, 20.30 Uhr: TSG Hoffenheim - Union Berlin (Fußball-Bundesliga, DAZN)* Dienstag, 16.30 Uhr: Schalke 04 - 1. FC Schweinfurt 05 (Fußball-DFB-Pokal, Nachholspiel der ersten Runde, Sky)* Dienstag, 18.55 Uhr: Shakthar Donetsk Borussia Mönchengladbach (Fußball-Champions League, Sky)* Dienstag, 21 Uhr: FC Salzburg - FC Bayern München (Fußball-Champions League, Sky)* Mittwoch, 21 Uhr: Club Brügge - Borussia Dortmund (Fußball-Champions League, Sky)* Mittwoch, 21 Uhr: RB Leipzig Paris Saint-Germain (Fußball-Champions League, Sky)* Donnerstag, 18.55 Uhr: Be'er Sheva - Bayer Leverkusen (UEFA Euro League, DAZN)* Freitag, 14.40 Uhr: La Vuelta (Spanien-Radrundfahrt, 16. Etappe, DAZN)* Samstag, 18.30 Uhr: Borussia Dortmund - FC Bayern München (Fußball-Bundesliga, Sky)