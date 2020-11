NOW! zeigt «Imposters» Serienfinale als Deutschlandpremiere

Vermischtes

Nachdem VOX die Ausstrahlung der letzten zwei Episoden der Serie 2018 versäumte, holt das NOW! am 21. November nach.

Seit dem 10. Oktober läuft immer samstags um 22.00 Uhr auf dem Onlinesender NOW! die amerikanische Ganovenserie. Nachdem nun 2018 VOX die Ausstrahlung begann aber die zwei letzten Episoden niemals ausstrahlte, holt dies NOW! Am 21. November ab 22.00 Uhr nach. Pro Woche wurden jetzt drei Folgen gezeigt, die im Anschluss nochmals wiederholt wurden. Und mit den insgesamt zwanzig Episoden auf zwei Staffeln aufgeteilt, ist es mit dieser Ausstrahlung soweit, dass am 21. November die Deutschlandpremiere der letzten beiden Folgen stattfindet.«Imposters» dreht sich um die Betrügerin Maddie (Inbar Layi), die als Heiratsschwindlerin für ihren zwielichtigen Auftraggeber agiert und dabei ihre Opfer herzlos und geldlos zurücklässt. Drei der Hochzeitsgeprellten, nämlich Ezra (Rob Heaps), Richard (Parker Young) und Jules (Marianne Rendón), setzen sich zur Wehr, um Maddie aufzuspüren.Ironischerweise beginnen sie als Betrüger zu arbeiten und geraten damit selbst in den Sog des zwielichtigen und dunklen Systems des Untergrunds. Hierbei spielen dann auch der finstere Boss von Maddie (Ray Proscia), sein eiskalter und psychopathischer Handlanger (Uma Thurman) und das FBI eine Rolle. Eine wilde Jagd entsteht zwischen allen Parteien, worunter auch das neuste Opfer von Maddie und ihr erster Mann, in den sie sich tatsächlich verliebt hatte, mit von der Partie sind.Die schwarze Comedy-Serie aus der Feder von Adam Brooks und Paul Adelstein wurde für den Kabelsender Bravo von Universal Cable Productions produziert. Trotz der teilweise positiven Kritiken wurde die Serie 2018 nach zwei Staffeln beendet und wurde nach Gesprächen mit Netflix auch nicht verlängert. Ein Grund waren sicherlich auch die minderen Einschaltquoten im amerikanischen sowie deutschen Fernsehen.