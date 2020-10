«Binge reloaded»: «Switch»-Nachfolger startet im Dezember bei Amazon Prime

TV-News

In insgesamt acht neuen Episoden werden wieder Formate des Fernsehens aber auch der Streaming-Dienste aufs Korn genommen.

Amazon Prime Video hat ein Startdatum für den «Switch»-Nachfolgerbekannt gegeben. Die neue Serie feiert am Freitag, den 4. Dezember ihre Premiere bei dem Streaming-Dienst. Produziert wurden für die 1. Staffel insgesamt acht halbstündige Episoden, die alle direkt am Starttag veröffentlicht werden.Am Konzept des Formats hat sich trotz neuem Auftraggeber wenig verändert. Wie einst bei «Switch» und «Switch reloaded» werden wieder aktuelle Formate des Fernsehens aber auch der Streaming-Dienste aufs Korn genommen. Dazu zählen unter anderem «The Masked Singer», «Kitchen Impossible» und «The Handmaid's Tale».Vor der Kamera setzten die Macher auf einen Mix aus bekannten und neuen Gesichtern. So kehren Michael Kessler und Martin Klempnow zurück, während Joyce Ilg, Tahnee Schaffarczyk, Antonia von Romantowski, Jan van Weyde, Paul Sedlmeir und Christian Schiffer neu zum Ensemble stoßen. Verantwortlich für das Format ist George Kappenstein, der auch schon bei «Switch reloaded» als Produzent fungierte. Als Chefautor war Marc Löb aktiv, inszeniert wurden die acht Episoden von Erik Polls, Sven Nagel und Joscha Seehausen.