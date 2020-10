Leverkusen auf Augenhöhe mit Hoffenheim

Quotennews

Die Werte der UEFA Europa League-Quoten waren gut. Man schlug sogar die Werte von Hoffenheim.

Am Donnerstag musste die Mannschaft von Peter Bosz, Bayer 04 Leverkusen, in Prag gegen Slavia Prag antreten. Die Partie der Werkself, die 1:0 endete, erreichte mit der ersten Halbzeit 1,08 Millionen Zuschauer und 3,4 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr die Partie 0,16 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 1,9 Prozent.Die von Marco Hagemann und Steffen Freund kommentierte Partie erreichte mit der zweiten Halbzeit 1,25 Millionen Zuschauer, wovon 0,24 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. Bei den Umworbenen sicherte sich die Partie 3,3 Prozent Marktanteil. In der Vorwoche ergatterte das Spiel Hoffenheim FK vs. Roter Stern Belgrad bis zu 1,23 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man bis zu drei Prozent Marktanteil ein.Beim Frauensender sixx endete die Neuauflage vonmit gleich drei Ausgaben. 0,13, 0,10 und 0,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen zu, die Marktanteile lagen bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern bei 0,3, 0,4 und 0,4 Prozent Marktanteil.