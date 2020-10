Rachel Bloom schreibt NSYNC-Film für Sony

Kino-News

Die «Crazy Ex-Girlfriend»-Schöpferin hat ein neues Projekt an Land gezogen.

Die Golden Globe- und Emmy-Preisträgerin Rachel Bloom fügt ihrem Lebenslauf ein neues Kapitel hinzu. Die Mitschöpferin der Hit-Serie «Crazy Ex-Girlfriend» hat sich verpflichtet, das Drehbuch für einen Film über zwei NSYNC-Superfans beim Sony Pictures-Label TriStar zu schreiben.Basierend auf einer Idee von Bandmitglied und Produzent Lance Bass nimmt Bloom das Projekt über die im wirklichen Leben besten Freunde Meredith Sandberg und Winter Byington in Angriff, die einen Sommer lang *NSYNC auf ihrer letzten Welttournee verfolgten. "Ich bin so aufgeregt, an diesem Roadtrip-Musical zu arbeiten, das die Art der Nostalgie des frühen Jahres 2000 erkunden wird und ob die Vergangenheit tatsächlich besser war. Außerdem GET TO WORK WITH LANCE BASS!" sagte Bloom.Bass produziert den Film mit Cindy Cowan. Shary Shirarzi und Nicole Brown beaufsichtigen das Projekt. Übrigens: Blooms erstes Buch „I Want To Be Where The Normal People Are“ wird am 17. November erscheinen.