Kabel Eins startet die «PS Perlen  Make-Up & Motoröl»

TV-News

Ab dem 15. November ist um 20.15 Uhr das neue Autoformat zusehen.

Dass es auch Frauen ordentlich qualmen lassen können, beweisen die. Die Kfz-Branche und deren Formate sind eigentlich nur Männer dominiert, allerdings teilen auch Frauen die große PS-Leidenschaft. Somit sind auch die verschiedensten Charaktere in dem neuen Kabel Eins Format vertreten, wo sie zeigen was sie können.Es wurden bisher drei Folgen von Janus TV produziert. Diese sind ab dem 15. November um 20.15 Uhr immer sonntags zusehen. Damit löst das Format die «Trucker Babes» ab, die derzeit am Sonntagabend vertreten sind.Bei den «PS Perlen» sind unter anderem die Influencerin Sophia Calate, die KFZ-Technikerin Janina und die Fahrzeugsattlerin Alexadra aus Bamberg dabei. Maike ist die Tuning-Queen aus Hamburg und Karin ergänzt als Österreicherin das Feld. Ebenfalls dabei ist die Bremerin Alexandra Seuffert.