Die Bandenkriege in «Mocro Maffia» gehen ab November bei Joyn Plus+ weiter

TV-News

von Marcel Preisendörfer 23. Oktober 2020, 15:05 Uhr

Die niederländische Serie zeigt damit ein zweites Mal die Abgründe in Amsterdam.

Joyn Plus+ zeigt exklusiv ab 26. November alle Folgen der siebenteiligen zweiten Staffel von der niederländischen Crimeserie. Die erste Staffel davon ist auf dem Streamingdienst bereits zu sehen.Die Geschichte um die drei besten Freunde Romano, Potlood und Jaouad dreht sich um ihr Kokainhandel, welchen sie in Amsterdam ausüben. Uneinigkeiten und Konflikte führen dazu, dass Jaouad die Unabhängigkeit von den beiden anstrebt und zur Konkurrenz zu werden, was Potlood und Romano selbstverständlich nicht einfach so hinnehmen. Folge dieser Auseinandersetzung ist ein offener und gewaltbereiter Bandenkrieg zwischen den ehemaligen Freunden, der hemmungslos bis zur vollständigen Anarchie führt.Die Hauptbesetzung der drei Freunde beruht auf den Schauspielern Achmed Akkabi, Mandela Wee Wee und Nasrdin Dchar. Im Frühjahr wurde bereits eine dritte Staffel bestellt, die voraussichtlich 2021 erscheint. Seit 2018 wird «Mocro Maffia» bereits auf dem niederländischen Streaming-Anbieter Videoland ausgestrahlt.