«The Boys» mit erstaunlichen Zahlen

VOD-Charts

Die Superhelden Serie hat sich an die Spitze gekämpft!

Die im Juli 2019 erschienene Dramaserie «The Boys» mit insgesamt 16 Episoden, ist mit einer Brutto-Reichweite von 6,7 Millionen verdient auf dem ersten Platz in den VOD-Charts. In den vergangenen Wochen veröffentlichte Amazon die neuen Folgen Woche für Woche. Viele Fans warteten scheinbar auf das Finale und begannen dann mit dem Binge-Watching.Dicht dahinter ist das Netflix-Original «Emily in Paris» mit einer Brutto-Reichweite von 6,58 Millionen, womit sie mehr als 1,9 Millionen Zuschauer - im Vergleich zu letzter Woche - an sich binden konnte. Ein Abstieg der Zahlen hat allerdings «The Haunting of Bly Manor» mit einer Brutto-Reichweite von 3,38 Millionen und ist somit auf dem dritten Platz.Es sind außerdem wieder die Serienklassiker «Two and a Half Man» mit einer Brutto-Reichweite von 3,32 Millionen sowie «The Big Bang Theory» mit 2,80 Millionen und «The Walking Dead» mit 2,79 Millionen in den VOD Charts vertreten. Platz sieben bis zehn nehmen sich aber auch nicht viel. «Violetta», «Iron Fist», «Gilmore Girls» und «Stranger Things» sind mit einem Brutto-Reichweiten Durchschnitt von 2,75 Millionen präsent.