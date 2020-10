Jake Gyllenhaal übernimmt die Hauptrolle in «The Son»

US-Fernsehen

Die neue Serie wird beim US-TV-Sender HBO ausgestrahlt.

Der Pay-TV-Sender HBO hat grünes Licht für die Miniserie des Jo Nesbo-Romansgegeben, bei der Jake Gyllenhaal als Star und leitender Produzent fungiert. Das Format wird von «Westworld»-Schöpfer Jonathan Nolan und Lisa Joy ebenfalls produziert. Kilter Films, Nine Stories Productions und Bild Films werden zusammen das Format mit Warner Bros. Television umsetzen.Die Serie spielt in Oslo und soll sich mit Korruption auseinandersetzten. Lenore Zion wird als Autorin, ausführende Produzentin und Co-Showrunnerin fungieren, Denis Villeneuve wird als Regisseur und ausführender Produzent tätig sein. „Jonah und Lisa sind eine beeindruckende Kraft, und wir freuen uns, neben der brillanten Lenore wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Jo Nesbos Roman zu adaptieren“, sagte HBO-Programmchefin Francesca Orsi.Laut Insider-Informationen war „The Son“ das erste Buch, das sich Nine Stories im Rahmen seines Vertrages mit Bold Films sicherte. Marker hatte das Buch auf Empfehlung von Sylvie Rabineau zu Gyllenhaal gebracht.