Digital Natives: Nini Tsiklauri

Interview

Die Schauspielerin von «Schloss Einstein» hat mit ihren 28 Jahren ein bemerkenswertes Buch verfasst.

Nini Tsiklauri, bekannt durch ihre Rolle in «Die wilden Kerle» und der TV-Serie «Schloss Einstein», schafft, woran Politologen und die EU selbst beharrlich scheitern: Die 28-jährige frühere Schauspielerin und jetzige Europa-Aktivistin lädt in ihrem neuen Buch Lasst uns um Europa kämpfen: Mit Mut und Liebe für eine starke EU die EU mit positiven Emotionen auf und legt mit einem „Do-It-Yourself-Rettungsplan“ eine Handlungsanleitung vor, mit der jede EU-Bürgerin und jeder EU-Bürger im eigenen Einflussbereich den Europagedanken stärken kann.Für die Menschen, Öffentlichkeitsarbeit und Bildung, Bildung, Bildung. Ich brenne dafür, bei möglichst vielen, vor allem junge Menschen, das europäische Bewusstsein zu stärken.Smartphone, Laptop, Ladekabel.Podcasts, Online Zeitung.Mit Ursula von der Leyen in der EU-Generaldirektion Kommunikation.Was du behältst ist verloren, was du weitergibst ist gewonnen.Stricken, Kochen, Buch lesen, Musik machen, zocken.Yoga, Pilates, Schwimmen, Thaiboxen, Krav Maga.Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat.Skyrim, The Elder Scrolls Online, Assassin's Creed II/IV/Unity/Origins, Star Wars - Episode I/Fallen Order, Shadow of the Tomb Raider, Horizon Zero Dawn, Hearthstone.Spotify.