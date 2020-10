«Die Höhle der Löwen» geht vor 2,46 Millionen Zuschauer zu Ende

Quotennews

Die Sendeplatzverlegung hat sich in diesem Jahr ausgezahlt. Das Format lief stark.

Am Montagabend strahlte VOX die vorerst letzte Ausgabe seiner Erfolgsshowaus, in der unter anderem Ralf Dümmel zu den Investoren gehört. Das Finale von Staffel acht erreichte am Montag 2,46 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag bei 8,8 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sicherte man sich 1,27 Millionen, hier fiel der Marktanteil mit 16,4 Prozent sehr gut aus.In den vergangenen Wochen erreichte das Format wieder Top-Werte – auch wenn zeitweise Einbußen vorhanden waren. Allerdings holte das Format in der Herbststaffel bessere Werte als die siebte Runde, die im Frühjahr noch am Dienstagabend lief. Im Anschluss an «Die Höhle der Löwen» setzte VOX auf. Das Koch-Duell erreichte 0,74 Millionen Zuschauer, 0,34 Millionen gehörten zu den Umworbenen. Der Marktanteil lag bei 8,8 Prozent.Am Nachmittag tat sichweiterhin schwer. Auf dem ehemaligen «4 Hochzeiten und eine Traumreise»-Sendeplatz schauten am Montag 0,31 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil lag bei 2,7 Prozent. Bei den Umworbenen sorgte man für 4,3 Prozent Marktanteil.