3,13 Millionen: «Babylon Berlin» weiter unter Druck

Quotennews

Die Premiere der neuen Folgen konnten schon am Mittwoch nicht wirklich überzeugen.

Die dritte Staffel der deutschen Seriefährt keine überzeugenden Einschaltquoten ein. Die Premiere der dritten Staffel, die am Sonntag auf dem «Tatort»-Sendeplatz ausgestrahlt wurde, erzielte nur 4,33 Millionen Zuschauer und fuhr 13,6 Prozent Marktanteil ein. Die Krimi-Reihe des Ersten ist deutlich erfolgreicher. Und auch schon am Mittwoch standen neue Folgen auf dem Programm. Zuvor lief ein «ARD Extra».Doch das Vorprogramm half wenig, denn mit 3,21 Millionen Zuschauern und 11,3 Prozent Marktanteil landete die Sendung erstmals – wenn auch nur leicht – unter dem Senderschnitt. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,55 Millionen Zuschauer ermittelt, der Marktanteil sank auf 6,6 Prozent. Am Sonntag verbuchte «Babylon Berlin» noch 8,7 Prozent.Die Folgen 23 bis 24 erreichten am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr nur noch 3,13 Millionen Fernsehzuschauer. Die Produktion von X Filme Creative Pool, Beta Film, Sky Deutschland und Degeto Film, das zum Teil von Tom Tykwer umgesetzt wurde, erzielte 9,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern sicherten sich die zwei Episoden 0,54 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 6,1 Prozent.Im Anschluss holtenoch 2,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,36 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile lagen bei 8,2 sowie 4,6 Prozent. Diesicherten sich 2,25 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 10,0 Prozent.