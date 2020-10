Ohje: «Dickes Deutschland» bleibt schwach

Quotennews

Gegen die Fußball-Nationalmannschaft hatte die RTLZWEI-Reportage weiterhin keine Chancen.

Die Grünwalder Fernsehstation RTLZWEI setzt seit 1. August 2020 auf die neuen Folgen der Sendung. Weiterhin bleiben die Quoten schwach, da änderte auch nichts daran, dass sich Felix in dieser Woche an eine neue Diät wagte und die 14-jährige Samira sich an eine Kur machte.0,61 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten die elfteilige Doku-Soap, die auf einen Marktanteil von annehmbaren 2,1 Prozent kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern kam die Sendung mit der 170 Kilogramm schwere Tanja, die mal 240 Kilogramm wog, ebenfalls nicht an. Nur 0,23 Millionen junge Menschen schalteten ein, der Marktanteil belief sich auf maue 3,1 Prozent.Im Anschluss wiederholte RTLZWEI. Die zwei alten Geschichten erreichten 0,37 und 0,48 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich beim Gesamtpublikum auf mickrige 1,5 und später solide 2,9 Prozent. Mit 0,14 und 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährigen generierte die Fernsehstation zunächst miese 2,1 und dann akzeptable 4,2 Prozent Marktanteil.Zwischen 16.20 und 20.15 Uhr wiederholte der Sender zwei Ausgaben von. Die Geschichten aus Mannheim sorgten für 0,41 und 0,49 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen wurden gute 6,9 sowie 5,4 Prozent Marktanteil erzielt.