RTL: Formel1 findet Anklang, «Mario Barth»-Show überzeugt nicht

Quotennews

Der Sender strahlte zur Primetime nur Reruns aus, am Mittag schlug sich die Formel1 recht gut.

Am Sonntag, den 11. Oktober 2020, überträgt RTL den Großen Preis der Eifel. Das Formel1-Rennen wird sowohl Sky als auch den Kölner Konkurrenten wieder Top-Quoten bescheren. Am Samstag stand um 14.00 Uhr erst einmal das „Freie Training“ vom Nürburgring an. Die Sendung mit Florian König, Christian Danner und Heiko Waßer verzeichnete 1,21 Millionen Zuschauer, wovon 0.41 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Bei den Umworbenen sicherte man sich einen Marktanteil von guten 14,1 Prozent.Zwischen 14.45 und 16.15 Uhr übertrug die Fernsehstation das Qualifying, das auf 2,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren kam. Bei allen Zuschauern fuhr man hohe 16,1 Prozent Marktanteil ein. In der Zielgruppe sorgte die Sportübertragung für 0,54 Millionen Zuschauer, die Sehbeteiligung lag bei 16,2 Prozent. Im Anschluss verbuchten zwei-Ausgaben maue 7,4 und 5,8 Prozent in der Zielgruppe.Um 20.15 Uhr setzte RTL auf eine Wiederholung von. Mit 1,51 Millionen Zuschauern fuhr die Fernsehstation niedrige 5,1 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Zuschauern wurden akzeptable 9,7 Prozent ermittelt, 0,74 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnten sich das Lachen nicht verkneifen. Im Anschluss setzte Ralf Schmitz mit «Take Me Out» aus, stattdessen gab es noch einmalzu sehen. 1,10 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei schwachen 5,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern sorgte man für 0,47 Millionen, der Marktanteil lag bei nur 8,1 Prozent.