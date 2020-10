Primetime-Check

Wie schnitt die Premiere der zehnten «The Voice of Germany»-Staffel ab? Punktete das ZDF mit «Fritzie»?

Am Donnerstag begann bei ProSieben die zehnte Staffel der Castingshow, die zum Start 3,19 Millionen Zuschauer holte. Mit 1,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherte sich ProSieben 18,8 Prozent Marktanteil – und den Primetime-Sieg. Bei RTL liefen ab 20.30 Uhr zwei-Wiederholungen, die 1,20 und 1,10 Millionen Zuschauer erreichten. Bei den Umworbenen standen 0,65 und 0,60 Millionen Zuschauer auf dem Papier, der Sender holte sich 7,8 und 7,9 Prozent Marktanteil. Das 15-minütigeverbuchte um 20.15 Uhr dagegen 1,97 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe fuhr man mit 1,02 Millionen Umworbenen 12,2 Prozent Marktanteil ein.Mit einemsicherte sich die blaue Eins 6,24 Millionen Zuschauer und 20,6 Prozent. 1,37 Millionen 14- bis 49-Jährige standen auf dem Papier, der Marktanteil lag bei 16,4 Prozent.lockte 5,66 Millionen Zuschauer ins Erste, der Marktanteil lag bei 19,4 Prozent. Mitsicherte man sich 2,69 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 11,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man zunächst 8,6 Prozent Marktanteil ein, dann wurden 4,7Prozent Marktanteil ermittelt. Unterdessen erzielten die2,15 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 11,2 Prozent bei allen sowie 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Das ZDF startete mit zwei-Folgen in die Primetime. 3,12 und 3,18 Millionen Zuschauer wurden erreicht, der Marktanteil lag bei 10,4 und 11,2 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte sich die Mainzer Fernsehstation 4,0 und 4,4 Prozent, ehe dasauf 6,8 Prozent kam. Bei allen Zuschauern wurden 3,55 Millionen Zuschauer eingefahren, der Marktanteil lag bei 14,4 Prozent.sicherte sich danach noch 2,52 Millionen Zuschauer, mit 14,3 und 7,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden weiterhin gute Werte ermittelt.Zwei neue-Ausgaben fesselten 1,03 und 1,00 Millionen Fernsehzuschauer, Sat.1 verbuchte 5,9 und 6,3 Prozent Marktanteil bei den Jungen. Bei RTLZWEI bekamen die Zuschauerserviert, dieses Mal war man wieder in Frankfurt am Main zu Gast. 1,08 Millionen Zuschauer verfolgten die Geschichte, der Marktanteil lag bei den Umworbenen bei 8,1 Prozent.VOX wiederholte den Spielfilm, der 1,32 Millionen Zuschauer erreichte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern fuhr man 8,9 Prozent Marktanteil ein.erreichte bei Kabel Eins 0,92 Millionen Zuschauer und 5,1 Prozent in der Zielgruppe.