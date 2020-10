«Batwoman» und «Riverdale» starten Produktionsarbeiten

US-Fernsehen

Die Dreharbeiten werden in British Columbia wieder aufgenommen.

Warner Bros. Television nimmt die Dreharbeiten an den Serienundwieder in British Columbia auf. Zuletzt wurden die Dreharbeiten unterbrochen, weil nur ein einziges Labor, LifeLabs, sämtliche Corona-Tests für US-Produktionen vornimmt. In der vergangenen Woche mussten zahlreiche CBS Television Studios-Produktionen und Disney-Serien die Dreharbeiten anhalten, weil es zu Verzögerungen der Test-Ergebnisse kam.Die Warner Bros.-Projekte «The Flash», «Supergirl» und «DC’s Legends of Tomorrow» sollten vergangene Woche mit dem Drehen beginnen, befinden sich aber vorerst weiter im Pause-Modus. Auch die Neustarts «Superman and Lois» und «Kung Fu» befinden sich aktuell noch auf Eis, denn es ist nicht klar, ob das Labor sämtliche Tests zeitnah durchführen kann.Die Tests werden dreimal wöchentlich durchgeführt, und Quellen berichten dem Branchenblatt „Variety“, dass die Produktionsstillstände erneut auftreten könnten, wenn die Anzahl der Tests dazu führt, dass eine Serie nicht rechtzeitig Ergebnisse für die Besetzung und die Crew liefert. Die Studios haben Millionen von Dollar verloren, weil diese Produktionsausfälle keine Versicherung übernimmt.In dem Staat British Columbia konnte das Corona-Virus eingedämmt werden, weshalb die Provinz im Juni die Dreharbeiten genehmigte. Angesichts dieses Erfolges teilte ein einheimischer Produzent seine Frustration aus, dass die in den USA ansässigen Studios ignorieren, was in der Provinz gut funktioniert hat. „Die Regierung hier sagte, man solle keine asymptomatischen Tests durchführen. Sie kamen und machten sie trotzdem. Es hat vorhersehbar nicht funktioniert, weil unsere Regierung, die das Virus erfolgreich bekämpft hat, den Tests, die sie für medizinisch notwendig hält, Priorität einräumt.“