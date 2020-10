Primetime-Check

Wie schlug sich die Verleihung des Comedypreises in Sat.1? Punktete RTL mit einer neuen «Ninja Warrior Germany»-Staffel?

Am Freitagabend debütiertein Sat.1 . Die Premiere verfolgten 1,25 Millionen Zuschauer, wovon 0,72 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil lag bei akzeptablen 4,7 beziehungsweise hohen 9,9 Prozent. In direkter Konkurrenz lief die RTL-Show, die auf 2,68 Millionen Zuschauer kam. Mit 1,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen sorgte man für herausragende 20,0 Prozent Marktanteil.Das Erste strahlte den Spielfilmaus, der auf 4,11 Millionen Zuschauer kam und gute 14,6 Prozent Marktanteil erreichte. Diesorgten im Anschluss für 3,07 Millionen Zuschauer und solide 11,6 Prozent, bei den jungen Zuschauern wurden zunächst maue 4,4 Prozent, dann immerhin 6,0 Prozent Marktanteil ermittelt.Das ZDF startete mitin die Hauptsendezeit. 4,37 Millionen Zuschauer verfolgten den Krimi, eheauf 4,30 Millionen Zuschauer kam. Die zwei Serien verbuchten jeweils gute 15,4 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum sorgte man für 5,9 sowie 7,3 Prozent Marktanteil. Dasfuhr um 22.00 Uhr 3,64 Millionen Zuschauer ein, die Quoten lagen bei 14,5 Prozent beim Gesamtpublikum und hohen 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.ProSieben strahlteaus, der auf 1,87 Millionen Zuschauer und 0,83 Umworbene kam. Für den Sender bedeutete dies starke Sehbeteiligungen von 7,0 beziehungsweise 11,3 Prozent. RTLZWEI wiederholte unterdessenund erzielte gute 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Insgesamt wollten 0,78 Millionen Menschen den Abenteuer-Film sehen. Zwei-Folgen brachten VOX schwache 2,3 und 2,4 Prozent Marktanteil, Kabel Eins erzielte mit zwei-Wiederholungen passable 2,8 und 3,4 Prozent.