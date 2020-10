eoTV startet «Cars + Life»

TV-News

Das Format wird die erste Eigenproduktion des Senders nach der Übernahme durch die Motorvision Group.

Einst startete der Sender eo TV als Sender für europäische Originale unter der Führung von Jürgen Hörner (verstorben im Juli 2020). Davor hatte die Motorvision Group den Sender eo TV übernommen - und an einer Neuausrichtung gearbeitet. In Folge dieser wurde nun kurzfristig für Anfang Oktober der erste Neustart in Form einer Eigenproduktion vermeldet.Einen Überblick über die Neuheiten und Innovationen der Automobilbranche liefert eoTV künftig in seiner neuen wöchentlichen Autosendung. Egal ob kompakte Alltagshelden, spektakuläre Supercars oder die Antworten der Hersteller auf den Klimawandel: Das aktuell produzierte Magazin nimmt die Zuschauer von eoTV mit auf Probefahrt durch die Welt der Automobilität von heute und morgen. Die Sendung wird erstmals am Montag, 5. Oktober 2020 um 20.15 Uhr ausgestrahlt und danach wöchentlich laufen.Die neue TV-Sendung kommt von der in Hamburg ansässigen jump medien GmbH zusammen, die Dokumentationen für öffentlich-rechtliche Sender sowie Automobilreportagen für private TVStationen produziert. Die jeweils aktuellen Folgen sollen mittwochs um 22.15 und samstags um 19 Uhr wiederholt werden.