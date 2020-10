Auch Cinema-Sender bekommen Free Sky-Logo

TV-News

Zum Monat Oktober hat Sky Deutschland seinen Logorelaunch vollständig vollzogen.

Jetzt ist alles komplett: Fernsehsender Sky Deutschland hat alle eigenen Sender und weitere Angebote mit neuen Logos ausgestattet. Den Anfang machten bereits im Sommer die Entertainment-Kanäle, etwa SkyOne, Sky Atlantic oder Sky Shows & Serien. Im August folgte dann Sky Sport News – zum Start der Bundesliga auch alle weiteren Pay-TV-Sportkanäle des Senders.Seit dem 1. Oktober erstrahlen auch alle weiteren Sender von Sky im neuen Look. Konkret betrifft das die Cinema-Sender, deren Grundfarbe des Logos weiterhin rot ist. Doch nicht nur das: Auch der Sky Store hat ein Logo-Refresh erhalten, auch das Abrufangebot Sky Box Sets ist nun mit einem Logo präsent.Alle haben eins gemein: Sie verwenden das neue „Free Sky“-Logo, in dem die Wortmarke Sky frei in der Luft schwebt.