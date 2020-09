Sky bringt neue Serie «Hausen» ins Kino

Vermischtes

Über 100 Stätten beteiligen sich deutschlandweit.

Pay-TV-Sender Sky Deutschland wird seine neue und Ende Oktober startende Horrorserie aus deutschen Landen, nämlichauch im Kino zeigen. Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: "Wir freuen uns sehr, «Hausen» im Oktober auch im Kino präsentieren zu können. Die Serie findet damit an dem Ort statt, wo das Genre seinen eigentlichen Ursprung genommen hat - im Kino! Mit einem hochkarätigen Cast, einem in jeder Hinsicht beeindruckenden Set und einer wundervollen Crew wurde unter Thomas Stubers Leitung die «Hausen»-Welt lebendig. Diese Welt, die uns mit den unterschiedlichsten Formen von Angst, Schmerz und Liebe konfrontiert, auf der großen Leinwand erleben zu können, wird für die Zuschauer bestimmt eine ganz besondere Erfahrung."Gemeinsam mit AV Visionen und Lago Film präsentiert Sky deshalb die beiden ersten Episoden der Serie am 22. und 23. Oktober deutschlandweit in mehr als 100 Kinos. Tickets sind ab sofort unter anderem bei folgenden Kinos erhältlich: Cinemaxx, Cineplex, Cinestar, Filmpalast, Kinopolis und UCI.Im Pay-TV wird Sky Atlantic rund um Halloween eine Sonderprogrammierung vornehmen und die acht Episoden binnen vier Tagen ausstrahlen. Ab dem 29. Oktober laufen täglich ab 20.15 Uhr Doppelfolgen.