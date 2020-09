Die Pooths trommeln für Sky

Vermischtes

Warum Familie Pooth und Sky nach Firmenansicht perfekt zusammen passen.

Familie Pooth, also Verona, Franjo, San Diego, Roccolito und Hündchen Piccolina, werben fortan für den deutschen Pay-TV-Sender Sky. In Spots sollen sie darstellen, wie modernes TV-Lagerfeuer aussieht. Nämlich einfach und flexibel. In sechs Sitcom-Spots der neuen Marketingkampagne mit dem Titel „Die Pooths – Alles einfach auf Sky!“ erlebt die ganze Familie ab 1. Oktober im Wohnzimmer der Pooths in privater Atmosphäre die gesamte Programm- und Produktwelt von Sky – und das so einfach und vielfältig wie nie zuvor.Barbara Haase, bei Sky für das Marketing zuständig, erklärte am Dienstag: „Familie Pooth und Sky – das passt. Die gesamte Familie ist authentisch, unkompliziert, smart und sehr unterhaltsam. Sie verkörpert die Sky Welt damit perfekt und vermittelt in unserer neuen Marketingkampagne die Freiheit verbunden mit Entertainment auf ganz authentische und charmante Art und Weise.“Und Werbeikone Verona Pooth sagte: „Bei uns hat jeder seinen eigenen Kopf, inklusive Zwergspitz Piccolina. Das führt oft zu kleinen Streitigkeiten im Hause Pooth. Aber nicht mit Sky – da kommt jeder auf seine Kosten. Franjo liebt Actionfilme, San Diego schaut die neusten Serien, Roccolito seine Zeichentrickfilme und ich versinke in Romantik pur.“