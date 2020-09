ARD-Krimi «Im Abgrund» am Samstagabend an der Spitze

Quotennews

Mit fünfeinhalb Millionen Zuschauern sicherte sich der Fernsehfilm die Marktführung in der Primetime. In Sat.1 überzeugte «Avatar» beim jungen Publikum.



Die meisten Zuschauer erreichte am Samstag die, die allein im Ersten 6,86 Millionen Interessenten verfolgten. Eine höhere Samstags-Reichweite sicherte sich die Nachrichtensendung zuletzt Ende April. Kein Wunder also, dass auch die Marktanteile auf hervorragende 24,8 Prozent bei allen und grandiose 19,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen in die Höhe schnellten.Der anschließende Krimikonnte dieses hohe Quotenniveau zwar nicht ganz halten, lief mit 5,53 Millionen Zuschauer und 19,1 Prozent am Gesamtmarkt aber dennoch sehr erfolgreich. Die Marktführung in der Primetime vor dem ZDF war dem Ersten damit nicht streitig zu machen, zumal auch die Quote bei den 14- bis 49-Jährigen auf gute 10,1 Prozent kletterte. Erstließ die Marktanteile nach 21.45 Uhr deutlich auf solide 10,8 Prozent bei allen und leicht unterdurchschnittliche 4,7 Prozent der Jüngeren zurückgehen.Erfolgreich war in der Priemtime aber auch Sat.1 unterwegs, das mit einer weiteren Ausstrahlung vongute 9,9 Prozent in der Zielgruppe erreichte. 1,77 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sahen den Film insgesamt, was zu ebenfalls starken 6,8 Prozent bei allen führte.legte nach 23.30 Uhr sogar auf tolle 10,5 Prozent am Gesamtmarkt und sehr schöne 12,2 Prozent in der Zielgruppe zu.