«Lego Masters» steigert sich zum Staffelfinale wieder

Quotennews

In der Zielgruppe hat die RTL-Show mit der vorerst letzten Ausgabe die Marktführung zurückerobert.

Bisheriger Quotenverlauf «Lego Masters» 2,00 Mio. / 15,7 %

1,68 Mio. / 14,2 %

1,58 Mio. / 11,6 %

hat zum Abschluss der zweiten Staffel zugelegt bei RTL – und zwar um ganze drei Prozentpunkte in der werberelevanten Zielgruppe. Gute 14,6 Prozent standen am Freitag zur besten Sendezeit zu Buche, 1,07 Millionen 14- bis 49-Jährige schauten zu. Damit hat sich das Format den Primetime-Sieg zurückgeholt.Auch beim Gesamtpublikum ging es zum vorläufigen Abschied bergauf: Bei 1,93 Millionen lag die absolute Sehbeteiligung, binnen Wochenfrist ergibt das ein Plus von 350.000 Zusehern. Von 5,7 auf 6,8 Prozent stieg der dazugehörige Marktanteil. Bei RTL kann man demnach ein gutes Fazit über den Neustart der Lego-Show ziehen, nachdem der erste Versuch mit «Lego Master» 2018 am Sonntagvorabend ja krachend gescheitert ist.wusste den guten Vorlauf durch die «Lego Masters» allerdings nicht zu nutzen: Um 22.15 Uhr sackte die Zielgruppen-Quote auf unzureichende 8,3 Prozent, nur noch exakt eine Million Zuschauer blieben dabei.Aus dem Tagesprogramm von RTL gab es indes einige positive Lebenszeichen:hat sich dort überraschend um rund vier Prozentpunkte auf 10,3 Prozent gesteigert – das ist die erste zweistellige Quote für die 17-Uhr-Kochshow seit dem 8. Juli. Auch(10,7 Prozent) lief davor besser als zuletzt.