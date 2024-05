Letzte «Snowpiercer» startet Mitte Juli

US-Fernsehen

Die Zuschauer brauchen kein Kabelfernsehen mehr, sondern AMC und AMC+.

Die mit Spannung erwartete vierte und letzte Staffel des fesselnden Erfolgsdramaswird am Sonntag, den 21. Juli um 21 Uhr exklusiv auf AMC und AMC+ zu sehen sein. Die Staffeln 1 und 2 des von der Kritik gefeierten Thrillers können ab Samstag, 1. Juni, exklusiv auf AMC+ gestreamt werden, die dritte Staffel wird am Samstag, 8. Juni, erstmals auf dem Dienst zu sehen sein.In den Hauptrollen von «Snowpiercer» spielen Oscar(R)-Preisträgerin Jennifer Connelly, Grammy- und Tony-Preisträger Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Emmy-nominierte Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Tony-Preisträgerin und Grammy-nominierte Lena Hall, Sam Otto, Chelsea Harris, Mike O'Malley, Roberto Urbina und Sheila Vand. Zu den bereits angekündigten neuen Darstellern für Staffel 4 gehören Clark Gregg («Agents of S.H.I.E.L.D.») und Tony-Award-Gewinner Michael Aronov («The Drop»).„Wir können es kaum erwarten, die finale Staffel dieser spannenden Serie mit der lebhaften Fangemeinde und neuen Zuschauern ab dem 21. Juli auf AMC und AMC+ zu teilen, wobei genügend Zeit bleibt, um die vorherigen Staffeln auf einer Vielzahl von On-Demand-Plattformen und AMC+ bis dahin nachzuholen“, so Courtney Thomasma, Executive Vice President of Streaming bei AMC Networks. „«Snowpiercer» ist ein unterhaltsames Drama mit einer großartigen Besetzung und zu sehen, wie die Fahrt endet, wird ein Highlight des Sommers sein, das einem 1001-Wagen-Zug würdig ist.“«Snowpiercer» spielt mehr als sieben Jahre, nachdem die Welt zu einer gefrorenen Einöde geworden ist, und dreht sich um die Überreste der Menschheit, die einen Zug mit 1001 Waggons bewohnen, der ständig in Bewegung ist und den Globus umrundet. In dieser fesselnden Fernsehadaption, die auf der Graphic-Novel-Reihe von Jacques Lob und Jean-Marc Rochette und dem Film von Oscar-Preisträger Bong Joon Ho («Parasite») basiert, geht es um Klassenkampf, soziale Ungerechtigkeit und die Politik des Überlebens.