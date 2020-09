ProSieben zeigt am Montag 'wichtigste Doku der letzten Jahre'

TV-News

Rechts. Deutsch. Radikal. Dafür weicht der eigentlich geplante Spielfilm «Django Unchained».

ProSieben will in der Primetime aktueller und meinungsstärker werden - schon am kommenden Montag, 28. September, wird der Privatsender daher nicht wie eigentlich geplant den Blockbusterzeigen, sondern eine aktuelle Dokumentation mit Thilo Mischke. Ab 20.15 Uhr stehen zwei Stunden Sendezeit fürbereit."Dieses «ProSieben Spezial» ist die wichtigste Dokumentation der letzten Jahre auf ProSieben", sagt Senderchef Daniel Rosemann und fährt fort: "Thilo Mischke ist es in exzellenter Manier gelungen, ein so wichtiges und gleichzeitig brisantes Thema auf seine unverkennbare Art in einem Film zu behandeln. Wir möchten, dass möglichst viele Zuschauer diese einzigartige Recherche sehen und zeigen die Reportage deshalb zur besten Sendezeit."Für ProSieben hat Journalist Thilo Mischke nach Senderangaben in den vergangenen 18 Monaten innerhalb rechter Netzwerke recherchiert und Anhänger verschiedener rechter und rechtsextremer Gruppierungen getroffen. Mischke sagt: "Man spricht nicht mit Nazis - auch ich war davon überzeugt. Allerdings entspricht es meiner journalistischen Pflicht erstmal jedem Menschen, unabhängig von seiner Einstellung, Aufmerksamkeit zu schenken. Es war nicht leicht die Menschen, die ich getroffen habe, ausreden zu lassen, aber es ist wichtig ihnen zuzuhören. Ich wollte unter allen Umständen vermeiden dieser menschenverachtenden Weltsicht eine Plattform zu bieten, aber ich wollte auch, dass wir verstehen, warum in Deutschland, 75 Jahre nach dem Krieg, immer noch eine beängstigende Faszination von dieser Ideologie ausgeht."