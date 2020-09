ARD: Unterhaltungskoordinator Schreiber wird neuer Degeto-Chef

Köpfe

Im Gegenzug soll die bisherige Leiterin von ARD Degeto, Christine Strobl, ab 2021 Nachfolgerin von Volker Herres in der Programmdirektion des Ersten werden.

Weitere wesentliche Entscheidungen Tobias Rahn wurde zum nebenamtlichen Koordinator Digital berufen. Seine Aufgaben in dieser Funktion umfassen unter anderem den Aufbau einer technischen Sendeleitung für die ARD-Mediathek und weiterer nonlinearer Ausspielkanäle, die Überwachung der Zulieferungsketten von Video- und Audio-Files, die Organisation von Monitoring und eines sicheren Betriebs der zentralen Anwendungen zur Ausspielung im nonlinearen Bereich sowie die Abstimmung mit Netzbetreibern und Content-Dienstleistern.

Matthias Dreiß, derzeit Redaktionsleiter des investigativen ARD-Politikmagazins «Kontraste», wird zum 1. Mai 2021 stellvertretender Leiter des ARD-Hauptstadtstudios und stellvertretender Chefredakteur Fernsehen dort.

Wie üblich wurde zudem bekannt, dass der WDR auch 2021 den ARD-Vorsitz übernimmt. WDR-Intendant Tom Buhrow hatte das Amt des ARD-Vorsitzenden am 1.1.2020 übernommen.

Das Erste Deutsche Fernsehen hat schon wenige Tage nach Bekanntwerden des Ausscheidens von Volker Herres (bis April 2021 noch Programmdirektor des Ersten) die Nachfolgeregelungen getroffen. Die ARD-Intendanten haben beschlossen, dass ihm die bisherige Chefin von ARD Degeto, Christine Strobl, nachfolgen soll. Christine Strobl (49 Jahre alt) kam 1999 als Trainee zum Südwestrundfunk (SWR). Nach verschiedenen Stationen innerhalb des SWR übernahm sie 2007 die Leitung der Fernsehabteilung Kinder- und Familienprogramm und ab 2011 die Leitung der Hauptabteilung Film- und Familienprogramm in Baden-Baden.2012 wechselte Christine Strobl als Geschäftsführerin zur ARD-Tochter Degeto Film GmbH nach Frankfurt am Main. In ihrer Amtszeit baute sie das Unternehmen organisatorisch und strukturell um, baute die Programmmarken "DonnerstagsKrimi" und "Endlich Freitag im Ersten" erfolgreich mit steigenden Marktanteilen im Ersten auf und etablierte das "SommerKino im Ersten". Der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow: "Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit Christine Strobl eine so erfolgreiche und engagierte Macherin und Managerin gewinnen konnten. Wir sind gespannt auf ihre Impulse, die sie in ihrer neuen Funktion der ARD geben wird. Sie ist eine in der Film- und Fernsehbranche sehr anerkannte Persönlichkeit, die ihre extrem hohe fachliche Kompetenz zuletzt in der Funktion als Geschäftsführerin der Degeto Film GmbH bewiesen hat.“Strobl habe auch gezeigt, dass sie als Programmmacherin in Zeiten sich verändernder Sehgewohnheiten ein relevantes und attraktives Programm für Jung und Alt, für viele Menschen machen könne, ließ sich Buhrow zitieren. Die nun frei werdende Stelle an der Spitze der ARD Degeto übernimmt, etwas überraschend, Thomas Schreiber und somit der bisher und auch aktuell noch für die Unterhaltung zuständige Mann, der zudem derzeit auch noch für das NDR-Programm verantwortlich ist.Er startet in neuer Funktion am 1. Mai 2021. NDR-Intendant Joachim Knuth: "Ich kenne Thomas Schreiber seit mehr als 30 Jahren als leidenschaftlichen Journalisten. Wo immer er tätig ist, ob im Zeitgeschehen, in der Kultur oder wie zuletzt in der Fiktion und Unterhaltung, zeichnet ihn ein hohes Maß an Kreativität und Freude an Innovation aus. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss mit Blick auf das sich rasant ändernde Nutzungsverhalten in der nonlinearen Medienwelt - genau wie in der linearen - Mehrheiten erreichen und für alle Altersgruppen attraktiv sein. Die Degeto spielt in dieser Entwicklung für die ARD eine entscheidende Rolle.“