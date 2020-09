RTLplus reist durch die 90er Jahre

TV-News

Der Best-Ager-Sender hat eine neue und mehrteilige Eigenproduktion für den Oktober angekündigt.

Weiterhin eine gefragte Mitstreiterin in Fernsehshows ist Evelyn Burdecki – zuletzt wirkte sie etwa als Teil des Ratepanels an RTLs «I can see your Voice» mit. Ab Oktober ist Burdecki nun Teil einer neuen Produktion für RTLplus , den Sender, der vor allem ein älteres Publikum erreichen will.Ab Mittwoch, 21. Oktober 2020, startet dieser nämlich eine mehrteilige Retro-Reihe, die sich mit den 90er Jahren befassen soll.Ebenfalls mit dabei sind auch Comedian Atze Schröder und Moderatorin Verona Pooth. Die Aufgabe der drei ist es, sich mit und für die Zuschauer an dieses ganz besondere Jahrzehnt zu erinnern. Um das Thema Retro wird es dann übrigens auch im Nachgang gehen. Ab 22 Uhr plant RTLplus die Wiederholung der RTL-Vorabendsendung, in der Kinder von Prominenten Gegenstände von damals entdecken.