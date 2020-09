Überraschend: Netflix setzt den «dunklen Kristall» ab

US-Fernsehen

Die Serie endet somit nach einer Runde.

Der amerikanische Streamingdienst Netflix scheint mit der Ausbeute der Serienicht zufrieden gewesen zu sein. Netflix hat in dieser Woche mitteilt, dass es keine Pläne geben würde, die Geschichte mit einer zweiten Staffel fortzusetzen.Die Show war ein Prequel des ursprünglichen Jim Henson-Films von 1982, der die Geschichte einer Gruppe junger Gelflinge erzählt, die entdecken, dass ihre Oberherren - die bösen, abscheulichen Skekse - doppelzüngig sind und planen, die Lebensenergie ihrer Untertanen über den dunklen Kristall zu verbrauchen, um ihre eigene zu nähren."Wir können bestätigen, dass es keine weitere Staffel von 'Der dunkle Kristall: Zeit des Widerstandes' geben wird. Wir wissen, dass die Fans gespannt darauf sind zu erfahren, wie dieses Kapitel der «Der dunkle Kristall»-Saga endet, und wir werden nach Wegen suchen, diese Geschichte in Zukunft zu erzählen", sagte die ausführende Produzentin Lisa Henson. Vor wenigen Tagen war die Produktion übrigens noch mit einem Emmy bedacht worden, die Feier endet jetzt also mit der Suche nach einer neuen Heimat.