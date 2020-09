«Worlds Funniest Animals»: Tiervideos lassen Zuschauerzahlen steigen

US-Quoten

Ein großer Erfolg war die Tier-Clipshow für The CW zwar nicht, wenigstens haben sie aber für steigende Reichweiten gesorgt.

In Zeiten der Coronakrise, in denen Serien sich verschieben oder nur erschwert produziert werden können, müssen sich die Sender nach kostengünstigen Alternativen umschauen. The CW hat zum Beispiel am Freitag eine neue Clipshow gestartet, in der lustige Tiervideos zu sehen sind.hat ab 21 Uhr mit einer Doppelfolge im Schnitt 0,81 Millionen Zuschauer erreicht. Das war mehr, als zuvor fürmöglich war. Bei der Zaubershow betrug die Reichweite nämlich 0,67 Millionen. In der werberelevanten Zielgruppe kamen beide Formate aber nicht über schwache 0,1 Prozent im Rating hinaus.Bei CBS musstedeutlich Federn lassen: Nur noch 0,3 Prozent betrug das Rating um 21 Uhr, in der vergangenen Woche hatte die Freitags-Ausgabe der Realityshow noch 0,5 Prozent und damit einen Staffel-Bestwert eingefahren. 1,55 Millionen Menschen ab zwei Jahren sahen zu, 250.000 weniger als vor Ablauf der Wochenfrist.hat zur besten Sendezeit 2,75 Millionen Amerikaner unterhalten,um 22 Uhr 2,50 Millionen. Auch die Serien-Wiederholungen mussten sich mit Ratings in Höhe von je 0,3 Prozent zufriedengeben.Bei ABC hatzunächst 0,4 Prozent geholt, ehesich auf durchschnittlich 0,5 Prozent besserte. Erst die 22-Uhr-Sendung des Newsmagazins hat mit 3,19 Millionen die Drei-Millionengrenze überschritten. Bleibt noch die Frage zu klären, welches Network die Nummer 1 bei den Werberelevanten gewesen ist – wie erwartet lautet die Antwort: FOX. Aber:hatte diesmal „nur“ 0,5 Prozent als Rating vorzuweisen, also 0,1 Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche.