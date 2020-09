sixx-Programm fällt am Donnerstagabend komplett durch

Quotennews

«Charmed». «Pretty Little Liars» und «Shadowhunters» performten allesamt weit unter dem Senderschnitt.

Hinter dem Frauensender liegt ein sehr mauer Donnerstagabend. Keine Sendung kam in Sachen Marktanteil ab 20.15 Uhr über eine Null vor dem Komma hinaus. 0,8 Prozent Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe waren mit denab 23 Uhr das höchste der Gefühle - viel zu wenig für sixx . Schon zu Beginn lief esbereits unterirdisch. Gerade einmal 100.000 Fernsehende entschieden sich in der Sparte einzuschalten, magere 0,3 Prozent Gesamtmarktanteil waren das Resultat. Mit 0,6 Prozent sah es bei den klassisch Umworbenen nicht besser aus.rutschte im Anschluss sogar auf 0,2 sowie 0,3 Prozent ab. Der Tiefpunkt war erreicht.Ab 22.05 Uhr übernahmen dieund rissen nach dem schwachen Lead-In auch nicht mehr viel heraus. Bereits ab 21.05 Uhr waren auf sixx nur noch 50.000 Zuschauer unterwegs. Das änderte sich später nicht mehr. Die Sehbeteiligung für die Tennie-Serie gingen nur marginal auf 0,3 und 0,5 Prozent nach oben. Später reichte es in der zweiten Folge des Abends für besagte 0,8 Prozent bei den Werberelevanten sowie 0,4 Prozent insgesamt.rundete den bitteren Abend mit dünnen 0,4 Prozent insgesamt und miesen 0,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe ab. Nach dieser mauen Primetime reichte es für sixx am Donnerstag nicht einmal für ein Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.