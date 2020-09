Disney+ öffnet die Welt von Micky Maus

US-Fernsehen

Es wird turbulent: Der Disney-Streamingdienst kündigt 20 neue Kurzfilme rund um Micky Maus an.

Micky Maus erlebt auf Disney+ bald neue, wilde Abenteuer: Wie Disney+ bekannt gibt, wird noch dieses Jahr eine neue Kurzfilmserie rund um das Disney-Maskottchen und den Teilzeit-Frechdachs veröffentlicht. Unter dem Titelwird sie am 18. November 2020, Mickys Geburtstag, zum Abruf bereitgestellt. Die Kurzfilmserie ist im selben Design gehalten wie die von Paul Rudish entwickelte, 2013 gestartete Serie «Micky Maus», die 94 Kurzfilme und zwei längere Specials umfasst.Zur Crew hinter «The Wonderful World of Mickey Mouse» gehören Sabrina Alberghetti («My Little Pony: Freundschaft ist Magie», «Coop gegen Kat») und Tara Billinger («Long Gone Gulch», «Micky Maus»). Die "Vorgängerserie" «Micky Maus» setzt auf hohes Tempo und teils absurden Humor, was dem Format mehrere Emmys eingebracht hat. Das steht auch bei der neuen Serie zu erwarten.Dieses Jahr werden zehn Cartoons aus der Reihe «The Wonderful World of Mickey Mouse» erscheinen, im Sommer 2021 sollen zehn weitere Folgen folgen. Die Kurzfilme sind jeweils rund sieben Minuten lang. Disney+ verspricht zahlreiche Cameos berühmter Disney-Figuren und Schauplätze, die von Disney-Themenparks inspiriert sind.