Neue Staffel: «Alarm für Cobra 11» bleibt sehr stark gefragt

Die Action-Serie wurde erneut Tagessieger in der Primetime bei den Jungen. Auch nachfolgende Wiederholungen liefen ziemlich passabel. Oliver Pochers Late-Night-Show fiel in den einstelligen Quotenbereich.

Die Zeichen stehen eventuell doch in Richtung einer Fortsetzung. Die deutsche Actionseriehat nach ihrem Relaunch quotentechnisch deutlich zugelegt. Das bestätigt nun auch die vierte Episode dieser Staffel. Ausgestrahlt nach einwöchiger Pause (Donnerstag vergangener Woche spielte das DFB-Team parallel und RTL setzte auf einen Film), erreichte eine frische Folge der Serie 15,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und sicherte sich in dieser Gruppe somit den Primetime-Sieg. 2,12 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten im Schnitt ein.Ab 21.15 Uhr setzte die Kölner TV-Station auf zwei alte Folgen der deutschen Serie, die sich mit 11,0 und 11,6 Prozent Marktanteil recht passabel schlugen. Sie konnten freilich nicht mit der frischen Ware mithalten, erreichten aber nahezu den RTL-Senderschnitt. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,58 sowie 1,18 Millionen.Ab 23.15 Uhr meldete sich eine neue Folge vonund erreichte 9,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Pocher-Show pausierte in der Vorwoche ebenfalls, am letzten August-Donnerstag kam sie noch auf 10,1 Prozent. Allerdings: Die drei weiteren August-Folgen liefen schwächer als die nun am Donnerstag ausgestrahlte. Insgesamt erreichte das rund 45 Minuten lange Format diesmal 630.000 Zuschauer ab drei Jahren.Sehr gefragt am Vorabend waren die um 18.45 Uhr gestarteten Nachrichten, die sich 20,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sicherten. Das etwa 20 Minuten lange Format wurde von 2,91 Millionen Menschen gesehen. Keine andere Sendung mit mehr als 90 Sekunden Länge erreichte am Donnerstag eine ähnlich hohe Sehbeteiligung. Nimmt man die Zeitklausel weg, dann war das direkt danach gezeigte Wetter mit 2,93 Millionen Zuschauern sogar noch einen kleinen Tick erfolgreicher.