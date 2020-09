Gwyneth Paltrows «The Goop Lab» geht weiter

US-Fernsehen

Die Dokuserie, die auf Gwyneth Paltrow Lifestyle- und Wellness-Imperium Goop basiert, wurde für eine zweite Staffel beim Streaming-Giganten Netflix verlängert. Das Format «The Goop Lab» kehrt konkret gesagt für eine weitere Staffel mit sechs 30-minütigen Episoden zurück, die sich um Sex, Intimität und weibliche Selbstbestimmung konzentrieren.Die Produktion der zweiten Staffel hat noch nicht begonnen, weshalb auch noch kein Veröffentlichungstermin feststeht. Paltrow wird auch weiterhin eine von mehreren Moderatoren des Formates sein und neben Goop-Chefin Elise Loehnen und Shauna Minoprio das Format präsentieren. Die Produktion ist eine Zusammenarbeit mit Boardwalk Pictures.„Ich werde den Grad der Faszination und das Ausmaß nie verstehen. Aber wir wollen das Thema nicht ändern, nur um es allen recht zu machen", sagte Paltrow damals zum Branchenmagazin ‚Variety'. „Wir tun, was wir tun, in absoluter Integrität, und wir lieben, was wir tun. Es spielt eigentlich keine Rolle, dass einige versuchen, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil sie über uns schreiben." Goop wird derzeit auf 250 Millionen US-Dollar Firmenwert geschätzt.