Bei Mario Barth: BER-Special im Oktober

TV-News

Von der Investigativ-Comedy zeigt RTL im Oktober eine Sonderausgabe.

Der in Köln ansässige Fernsehsender RTL wird im Oktober eine Spezial-Ausgabe seiner investigativen Comedyausstrahlen. Die zweistündige Folge, die sich mit dem neuen Berliner Flughafen mit dem Kürzel BER befasst, ist am Dienstag, 6. Oktober zur besten Sendezeit zu sehen.RTL teilt mit: Seit der ersten Sendung von «Mario Barth deckt auf» am 09. Oktober 2013 berichtet Mario Barth immer wieder über den Pannenflughafen BER. Mehrfach war der Berliner vor Ort und hat jedes Mal neue Absurditäten aufgedeckt. Jetzt, zum endlich fixen Eröffnungstermin am 31. Oktober 2020 nimmt sich der Top-Comedian das Prestigeobjekt nochmal vor und darf dafür das "Prunkstück" erstmalig betreten. Stellt sich die Frage: Kann der BER jetzt tatsächlich eröffnen werden?Kommenden Dienstag zeigt die TV-Station noch eine normale Folge von «Mario Barth deckt auf», in der zweiten Septemberhälfte stehen «Mario Barth räumt auf»-Episoden und ein „deckt auf“-Special zum Thema „teuerste Fälle aller Zeiten“ auf dem Programmplan.