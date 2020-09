MagentaTV-Kunden bekommen DAZN

Vermischtes

Die Telekom bietet somit ab sofort noch mehr Sport an.

Der Sport-Streamingdienst DAZN ist ab sofort auch auf der Magenta-TV-Plattform der Deutschen Telekom verfügbar. "Die Kooperation mit der Deutschen Telekom erfolgt für DAZN in einer Wachstumsphase, in der einer der Schwerpunkte unter anderem auf der Integration cleverer Partnerschaftsmodelle liegt. Es ist ein weiterer wichtiger Schritt, um für alle Fans jederzeit und überall reibungslosen Zugriff auf DAZN zu gewährleisten", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung beider Firmen.DAZN zeigt zahlreiche Sportevents, im Spitzenbereich unter anderem die Bundesliga und die Champions League, in der Nische aber auch europäischen Clubfußball oder US-Sport.Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH, freut sich über die Kooperation: „Die Integration von DAZN auf MagentaTV ermöglicht ab sofort noch mehr Sport-Fans unkomplizierten Zugriff auf ihren Lieblingssport. Wir erweitern unser Empfangsportfolio für alle Fans um eine der wichtigsten Plattformen im deutschsprachigen Markt. Kurz vor dem Bundesliga-Start ist das auch für alle Fußball-Fans eine tolle Nachricht.“