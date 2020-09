Palm Springs lässt sixx-Quoten explodieren

Quotennews

ֿSuper Makler, super Quoten. Die Sender feiert den Sonntagmorgen.

Extrem starke Quoten fuhr die zur ProSiebenSat.1-Gruppe gehörende Senderin sixx mit Fokussierung auf weibliches Publikum ein. Ab 6.50 Uhr zeigte der Kanal sechs Folgen der Makler-Doku. In der klassischen Zielgruppe holten die ersten beiden Episoden 6,1 und 6,2 Prozent Marktanteil, also in etwa das Vierfache des eigentlichen Schnitts. Auf 4,9 und 5,0 Prozent bei den Umworbenen kamen die Episoden, die um 7.45 und 8.10 Uhr starteten.Abgeschlossen wurde der Makler-Marathon schließlich mit 5,1 sowie 4,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Die meistgesehene Episode an diesem Morgen war die 9.05-Uhr-Folge, die sich rund 220.000 Menschen nicht entgehen lassen wollten. Begonnen hatte der Marathon mit durchschnittlich 0,12 Millionen Zuschauern.Im Laufe des Vormittags blieb auch das Hauskauf und -umbau-Formaterfolgreich. Die um 10.30 Uhr gezeigte Episode erreichte starke 0,29 Millionen Zuschauer. Zum Vergleich: Die Sat.1-Wiederholung der «Festspiele der Realitystars» holte den Vormittag über im Schnitt 0,31 Millionen Fans. «Fixxer Upper» kam ab halb elf auf 4,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen, knapp eine Stunde später stieg die Quote während der Ausstrahlung einer weiteren Folge sogar auf 4,3 Prozent. Der Kanal sixx erreichte am Sonntag schließlich einen guten Tagesmarktanteil in der Zielgruppe in Höhe von 2,3 Prozent.