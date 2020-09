Corona lässt Digitalisierung boomen

Sportcheck

Einer Umfrage zufolge hat sich zuletzt vor allem der Amateursport in diesem Bereich neu aufgestellt.

Sporthighlights der kommenden Woche täglich: Tennis US Open (Eurosport)

täglich: Tour de France (Das Erste/One/Eurosport)

Freitag, 20.45 Uhr: DFB-Pokal - u.a. mit Braunschweig - Hertha BSC (Sky)

Samstag, ab 15.30 Uhr: Sky-Konferenzen zur ersten Pokalrunde

Samstag, 18.30 Uhr: Fußball Premier League Liverpool - Leeds

Sonntag, 15.10 Uhr: Formel 1 Großer Preis der Toskana (Sky/RTL)

Sonntag, ab 15.30 Uhr: Sky-Konferenzen zur ersten Pokalrunde

Pandemie

Zweitklassig

Dein perfekter Doppelpack

Corona legt die Sportwelt weiterhin lahm – nicht zwingend in der Spitze. Fußbälle in der Bundesliga bis runter zu Liga drei rollen mittlerweile wieder. Auch die Formel1 fährt, die Handball-Bundesliga hat vor wenigen Tagen endgültig beschlossen, die kommende Saison wirklich am 1. Oktober und zur Not auch ohne Zuschauer in den Hallen zu spielen. Aber andere Sportarten leiden noch; es sind vor allem die Kleineren, die der kommenden Saison etwas bange entgegen blicken. Kann Eishockey gespielt werden? Was wird aus Volleyball? Wie geht es im Basketball weiter?Ungewiss ist die Zukunft auch im Amateursport. Der Bayerische Fußballverband erwägt jetzt sogar eine Klage, da es nach wie vor keine Freigabe für den Amateur-Spielbetrieb ab dem dritten Septemberwochenende gibt. Gerade der Amateursport hat unter den Corona-Restriktionen massiv gelitten, hat nun eine Umfrage ergeben. Jede dritte Person in Deutschland engagiert sich im Sportverein. Und das gilt nicht nur für aktive Sportler, sondern auch Trainer, Organisatoren oder Sportwarte, die zum Vereinsleben beitragen. Kein Wunder also, dass 93,3 Prozent der Engagierten es kaum erwarten können, wieder in ihrem Heimatverein aktiv zu werden – sobald die Maßnahmen und Regelungen gegen Covid-19 es wieder zulassen.Die Studie zeigte auch, was den Menschen zuletzt am meisten fehlte: An erster Stelle steht „der Sport an sich“ (63,3 Prozent), dicht gefolgt von „dem Gemeinschaftsgefühl“ (63 Prozent) und auf Platz drei „das Feiern von Erfolgen“ (41,3 Prozent). Aber auch der Austausch über die Erfolge oder Misserfolge der eigenen Mannschaft gewinnen an Relevanz: Fast jeder dritte Sportinteressierte gibt an, dass „Momente zum Teilen und Weitererzählen“ gefehlt haben. Künftig könnte Amateursport sogar noch weiter digitalisiert und somit mehr Menschen zugänglich gemacht werden. Mehr als drei Viertel aller Sportinteressierten in Deutschland wollen sich Highlight-Videos aus dem Amateursport ansehen, hat eine YouSport-Umfrage ergeben. Vier von fünf Leuten wären auch bereit, sich Highlight-Clips von Amateursportevents anzusehen. Und: Über 70 Prozent der aktiven Sportfans in Deutschland sind außerdem der Meinung, dass der Spielbetrieb im Amateursport – mit entsprechenden Maßnahmen und Vorkehrungen – wieder aufgenommen werden sollte.Stefan Zant, Geschäftsführer von 7Sports, sieht in der Krise auch eine Chance: „Die Wiederholung unserer Befragung aus 2019 zeigt, dass die beiden Trends in der Berichterstattung Regionalisierung und Digitalisierung gerade in der jetzigen Zeit deutlich zunehmen. Das Ziel von YouSport, dem Amateursportler eine ähnlich große Bühne wie dem Profisport zu bieten, rückt damit ein Stück näher.“Die Deutsche Fußballliga (DFL) hat vor dem Saisonstart am 18. September ein aktualisiertes Hygiene-Konzept zur Umsetzung von Fußballspielen in Zeiten von Corona veröffentlicht. Es enthält jetzt drei unterschiedliche Szenarien - eins für eine leichte Infektionstätigkeit, eins für eine mittlere und eins für eine hohe Infektionstätigkeit. In etlichen Punkten ähnelt das Konzept dem im späten Frühjahr vorgestellten; variiert wird nun aber in Sachen Anzahl der beruflich im Stadion Tätigen. Diese Zahlen fallen bei niedriger Infektionszahl nun höher aus als bisher. Die Grundsätze, etwa die Maskenpflicht für Field-Reporter und die Notwendigkeit des Abstandhaltens bei der Berichterstattung bleiben jedoch bestehen.Die zweite Basketball-Bundesliga hat sich in die Karten schauen lassen. Die Liga plant mit einem Start am 16. Oktober. Vermutlich wird dann großteils auch in leeren Hallen gespielt, da die Bundesregierung bis Jahresende ein Veranstaltungsverbot erlassen hat.Sky Deutschland und Werder Bremen arbeiten künftig im Marketing eng zusammen. Werder-Fans können ab sofort das Kombi-Angebot „Dein perfekter Doppelpack“ erwerben, bestehend aus dem Sky Supersport Ticket und dem clubspezifischen Streaming-Angebot Werder.TV. Das Bundling wird für eine Laufzeit von jeweils zwölf Monaten zum Preis von monatlich 19,99 Euro angeboten. Vermarktet wird „Dein perfekter Doppelpack“ von Werder Bremen über die digitalen Vertriebskanäle des Clubs.