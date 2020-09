«Die Ruhrpottwache»: Neuer Ableger kratzt an zehn Prozent Marktanteil

Quotennews

Am frühen Vorabend feierte die Reality-TV-Doku ihr zweitbestes Ergebnis und reihte sich in ein starkes Tagesprogramm von Sat.1 ein. Bei VOX zeigte «Shopping Queen» ein ähnlich starkes Ergebnis.

Dassunddie beiden Erfolgsgeschichten von Sat.1 im täglichen Nachmittagsprogramm sind, sollte inzwischen den Meisten bekannt sein. Doch daneben sorgen auch andere Formate bei den Unterföhringern oft für schöne Quotenerfolge. Derzeit läuft es für das Tagesprogramm von Sat.1 prima. Erst zu späterer Stunde drückt der Schuh. Auf den Nachmittag ist dagegen Verlass. Denn auchsowiekamen am Donnerstag beinahe über zehn Prozent Marktanteil hinaus. 9,7 Prozent Sehbeteiligung waren für «Die Ruhrpottwache - Vermisstenfahnder im Einsatz» ab 17.30 Uhr ihr zweitbestes Ergebnis. Nur am 28. August waren sie mit gewaltigen 11,0 Prozent schon einmal besser unterwegs.Nach den «Familienhelfern», die bereits schöne 9,6 Prozent Marktanteil erreicht hatten, bildete sie mit knapp einer Million Zuschauer einen starken Abschluss des Nachmittagsprogramms. «Auf Streife» und «Klinik am Südring» hatten zuvor schon sehr gute 11,1 sowie 10,6 Prozent Sehbeteiligung ergattert.war am Vorabend mit 7,5 Prozent nur noch leicht unter dem Senderschnitt unterwegs.rutschte auf mäßige 4,9 Prozent ab.Neben dem starken Sat.1-Nachmittag ist derzeit auchbei VOX in Topform. Seit Wochen leif keine Folge mehr unter dem Senderschnitt. Am Donnerstag erlebte Guido Maria Kretschmer mit sehr starken 9,7 Prozent Sehbeteiligung bei den 14- bis 49-Jährigen das bisher beste Ergebnis der Woche. Im Vergleich zum Vortag verbesserte sich das FOrmat um ordentliche 1,5 Prozentpunkte.