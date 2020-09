«Spiderman»: Silk soll eigene Serie erhalten

US-Fernsehen

Der Sony-Konzern plant eine eigene Serie zur Filmfigur.

Sony, das die Rechte am Spider-Man-Universum hält, hat eine Live-Action-Serie entwickelt, in deren Mittelpunkt die Figur Silk steht. Die koreanisch-amerikanische Lauren Moon wird derzeit als Autorin gehandelt, sie schrieb unter anderem für die Freeform-Serie «Good Trouble» und das Netflix-Format «Atypical».Phil Lord und Chris Miller produzieren gemeinsam mit der ehemaligen Leiterin von Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal, mit der Firma Lord Miller Production. Sony Pictures Television wird das Format umsetzen, dort hat Miller einen Exklusivvertrag. Noch wurde das Format an keinen TV-Sender oder Streaming-Dienst veräußert, allerdings sprechen Insider davon, dass Amazon Gespräche führt. Amazon möchte mehrere Projekte erwerben, die auf Marvel-Figuren basieren, die Sony kontrolliert.Die Figur Silk heißt in Wirklichkeit Cindy Moon, eine koreanisch-amerikanische Klassenkameradin von Peter Parker. Sie wurde erstmals vor sechs Jahren in den Comics vorgestellt, vor zwei Jahren befand sich ein eigenständiger Film in der Entwicklungsphase.