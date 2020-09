«Kampf der Realitystars» und «Love Island» bringen RTLZWEI einmal mehr glänzende Zahlen

Quotennews

In Grünwald strahlt man: «Kampf der Realitystars» und «Love Island» kommen super an.

Ein neuer Mittwoch, einmal mehr kann RTLZWEI froh sein:eröffnete die Primetime des Senders aus Grünwald mit einer Reichweite in der Höhe von 0,98 Millionen Fernsehenden. Das führte zu tollen 3,7 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,55 Millionen Umworbene bescherten «Kampf der Realitystars» sogar sehr tolle 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.ließ ab 22.30 Uhr die Marktanteile noch weiter in die Höhe schnellen. 3,9 Prozent Marktanteil bei allen wurden erreicht sowie großartige 9,0 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Die Reichweite belief sich auf 0,66 Millionen Interessenten insgesamt und 0,44 Millionen Umworbene.kam danach in einer Wiederholung nur noch auf 2,7 Prozent bei allen und 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.