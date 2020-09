Primetime-Check

Diesmal: Der Staffelstart von «Plötzlich arm, plötzlich reich». Und: Wie lief die neue Runde von «Love Island» an? Plus: Löwen als Sieger.

Vier Staffelstarts standen am letzten Tag der TV-Sommersaison 2020 im deutschen Fernsehen an. RTLZWEI begann einen neuen Lauf der Kuppelshow, die trotz Corona derzeit auf Mallorca entsteht. Die Debüt-Folge lief von 20.15 bis 21.45 Uhr und sicherte sich sieben Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Die Kuppelsendung landete so oberhalb der Sendernorm, hat aber noch Luft nach oben, wenn man an Werte aus den vorherigen Jahren denkt. Insgesamt schauten zur besten Sendezeit 0,86 Millionen Menschen zu. Der nachfolgende Begleit-Talk interessierte noch 0,53 Millionen Leute – die Quote in der Zielgruppe sank auf 3,9 Prozent. Ab 22.05 Uhr feiertesein Jubiläums-Comeback; mit nur 2,7 Prozent bei den Umworbenen war die Ausstrahlung jedoch nicht von Erfolg gekrönt.Bei VOX meldete sichim Programm zurück – erstmals finden die Erstausstrahlung des Investoren-Formats in diesem Herbst nun am Montag Einkehr in den deutschen Wohnzimmern. Die erste Episode wurde direkt klarer Marktführer; 17,8 Prozent Marktanteil wurden bei den jungen Leuten erzielt. 2,57 Millionen Menschen wählten VOX zur besten Sendezeit. Sat.1 begann mit der Ausstrahlung neuer Folgen von. Mit siebeneinhalb Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten verlief dieser zwar nicht stark, aber mit einem halben zugedrückten Auge ganz passabel. Die Reality-Sendung erreichte 1,28 Millionen Zuschauer, die um 22.15 Uhr gestartetekam auf 6,3 Prozent.Neue Fragen, neue Spieler: RTL schickte frische Folgen vonzur besten Sendezeit on air, merkte aber die harte Konkurrenz – das Quiz landete mit 10,8 Prozent Marktanteil bei den Jungen unter der Sendernorm. Nicht überraschend: Insgesamt lief es nicht schlecht, hier lag die Reichweite bei 3,39 Millionen. Abseits der Staffelstarts dürfte ProSieben jubeln – der Sender zeigt nun auch montags US-Filme;bescherte der roten Sieben dabei hervorragende 14,2 Prozent (Platz zwei der Primetimecharts bei den Jungen). 1,90 Millionen Leute schalteten ein. Kabel Eins kam mitab 20.15 Uhr unter die Räder, mehr als 3,1 Prozent bei den Jungen waren nicht drin.Und die Öffentlich-Rechtlichen? Das Erste holte mitund2,74 und 2,34 Millionen Zuschauer – im Gesamtmarkt lagen die Werte bei 8,1 und 9,1 Prozent. Tagessieger bei Allen wurde das Zweite Deutsche Fernsehen mit dem neuen Krimi, für den sich im Schnitt 5,04 Millionen Leute interessierten. Mit 16,7 insgesamt und 6,8 Prozent Marktanteil lag der 90-Minüter in beiden Gruppen über der ZDF-Norm.