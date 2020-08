Bestätigt: Sky stockt HBL-Berichterstattung auf

TV-News

Pro Wochenende wird Sky alle zehn Partien übertragen – sofern die Liga wirklich im Oktober starten kann.

Es ist entschieden: Sky stockt seine Handballberichterstattung aus der höchsten deutschen Liga auf. Bisher übertrug Sky alle 306 regulären Saisonspiele. Weil die Handball Bundesliga (HBL) die Saison 19/20 vorzeitig wegen Corona abbrechen musste, gab es keine Absteiger, aber zwei Aufsteiger aus Liga zwei. Somit kämpfen nun 20 Teams um den Titel, was pro Saison 74 Spiele mehr ergibt. Auch 20/21 wird Sky Deutschland nun alle 380 Matches live übertragen; entsprechende Gespräche für diese Lösung hatte Sky-Manager Karl Valks schon Anfang August im Interview mit Quotenmeter.de bestätigt.Valks sagt nun: „Wir freuen uns sehr, dass wir allen Handball-Fans in Deutschland in der kommenden Saison noch mehr Live-Handball anbieten können. Zusammen mit der umfangreichen Berichterstattung von der stärksten Liga der Welt auch über Sky Sport News, skysport.de oder den Sky Social-Media-Kanälen bleiben wir Handballsender Nummer 1.“ Die HBL möchte ihre Saison am 1. Oktober starten – ob das wirklich klappt ist angesichts des geplanten Veranstaltungsverbots bis Jahresende aber immer noch auf leicht wackligen Füßen stehend. Ligachef Frank Bohmann sagte am Donnerstag: „Wir freuen uns sehr, dass Sky ab dem 1. Oktober alle 380 Spiele der Ligui Moly HBL live zeigen wird. Von dieser umfassenden TV-Präsenz und der gewohnten Sky-Professionalität profitieren nicht nur die 20 Klubs, deren Fans und Sponsoren, sondern auch der Handballsport in Deutschland insgesamt. Wir alle freuen uns auf eine spannende Handballsaison 2020/21 auf Sky."Sky wird erneut in der Regel donnerstags und sonntags live von allen Partien des Tages berichten und diese als Einzelspiele und bei parallel stattfindenden Partien wahlweise in der Sky Konferenz anbieten. An anderer Stelle gibt es weniger Handball bei Sky. Der Vertrag mit der Handball-Champions-League wurde nicht verlängert.