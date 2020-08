History sorgt für «Hör mal, wer da hämmert»-Reunion

US-Fernsehen

Tim Allen und Richard Karn, die acht Staffeln lang gemeinsam die Sitcom «Hör mal, wer da hämmert» bestritten haben, finden für ein neues Projekt zusammen.

Da dürften die Herzen vieler-Fans höher schlagen: Tim Allen und Richard Karn, die in der 90er-Hitsitcom das Moderatorenduo einer Heimwerkersendung gespielt haben, finden wieder zusammen. Wie der US-Wissenssender History mitteilt, lassen Allen und Karn nun Fiktion Wirklichkeit werden, und führen bei History durch eine neue Heimwerkershow. Das Format trägt den Arbeitstitelund wird zunächst mit einer Debütstaffel von zehn Episoden versuchen, das History-Publikum von sich zu überzeugen.Um dem Sendernamen gerecht zu werden, wird es in dieser ungewöhnlichen Heimwerkersendung nicht allein um die Reparatur von Alltagsgegenständen gehen. Stattdessen wird auch Hintergrundwissen über die Erfindung und Weiterentwicklung dieser Gegenstände vermittelt. Darüber hinaus gibt es in der Sendung einen Wettbewerbscharakter: Engagierte Heimwerkende sind dazu eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen und defekte Alltagsgegenstände nicht bloß wieder in den Ursprungszustand zu bringen – sondern auch, die bestmöglich zu verbessern. Tim Allens Paraderolle des überengagierten, ungeschickten, selbsternannten Heimwerkerkönigs Tim Taylor wäre stolz darauf!Allen lässt sich über die für 2021 angekündigte Sendung zitieren: "Seien wir ehrlich: Wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Wir kaufen, verbrauchen, zerbrechen, kaufen wieder ... immer und immer wieder. Was ist bloß aus 'Reparieren und Restaurieren' geworden?" Er vermisst so etwas wie Treue – sei es zu Menschen oder zu Gegenständen: "Viele Leute entfreunden, entfolgen und werden alles los, was sie nervt, ärgert oder kaputtgeht – daher habe ich eine Serie entwickelt, die die Menschen an die Freude und Befriedigung erinnern soll, die daraus erwächst, wenn man etwas mit dem eigenen Händen repariert hat."