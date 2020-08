«Kampf der Realitystars»: Sternchen-Gerangel bringt stabil-erfreuliche Quoten

Quotennews

Die RTLZWEI-Realityshow «Kampf der Realitystars» hält sich auf ihrem erfreulichen Quotenniveau.

Während Sat.1 im Duell der Realityshows am Mittwochabend eine «Promi Big Brother»-Folge mit Lästereien und kleinen Intrigen auf Sendung schicken konnte , fuhr RTLZWEI schwerere Geschütze auf: Beinahmen manche der Sternchen den Sendungstitel zu ernst. Und so kam es, dass Ex-«GNTM»-Teilnehmerin Zoe, Willi Herren, Steff und Georgina Fleur alte Differenzen hochkochten. Sam und Ex «DSDS»-Gesicht Momo lagen sich wiederum sogar derart in den Haaren, dass sie in eine Rangelei und ein Ankeif-Duell gerieten.0,87 Millionen Fernsehende schauten sich dieses Schauspiel bei RTLZWEI an, was ab 20.15 Uhr einer Sehbeteiligung von sehr guten Prozent glich. Mit 0,51 Millionen Interessenten im werberelevanten Alter stand ein Zielgruppenmarktanteil in der Höhe von sehr tollen 7,1 Prozent auf dem Zettel. Zum Vergleich: Sieben Tage zuvor holte Ausgabe fünf von «Kampf der Realitystars» 3,4 Prozent insgesamt und 7,2 Prozent bei den Umworbenen.Nach «Kampf der Realitystars» stand diesen Mittwoch erneutauf dem Plan. 0,72 Millionen Menschen, darunter 0,38 Millionen Werberelevante, stillten damit ihren Durst nach Voyeurismus. Das bescherte RTLZWEI starke 4,3 Prozent Marktanteil bei allen sowie sehr starke 8,0 Prozent in der Zielgruppe.