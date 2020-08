«Gilmore Girls» machen sixx glücklich

Quotennews

Zusammen mit «Promi Big Brother - Die Late Night Show» lieferten sie eine überzeugende Primetime für sixx ab.

Schon seit Ende Juni setzt sixx zur besten Sendezeit am Dienstagabend auf die. Wirklich starke Einschaltquoten sprangen dabei nur selten raus. Meist bewegte sich die Serie leicht unter dem Senderschnitt. Doch an diesem Dienstag gab es nichts zu meckern. Denn die Dramaserie schaffte es im Doppelpack gleich zweimal über den Senderschnitt. Zunächst stieg sie mit 0,10 Millionen werberelevanten Zuschauern und 1,5 Prozent in die Primetime ein. Später kletterten die «Gilmore Girls» sogar auf ihr bisher zweitbestes Ergebnis von 1,8 Prozent nach 20.15 Uhr. 130.000 junge Zuseher sorgten für diese Steigerung. Beim Gesamtpublikum performte die Serie derweil bei 0,18 und 0,22 Millionen Fernsehenden mit 0,7 sowie 0,8 Prozent leicht unterdurchschnittlich.Im Anschluss an die US-Serie konnte sixx auf die Strahlkraft vonzählen. Denn die anschließende, die pünktlich nach der neuen Ausgabe in Sat.1 startete, lockte insgesamt 330.000 Interessierte zum Frauensender. Der Gesamtmarktanteil sprang auf schöne 2,0 Prozent. In der klassischen Zielgruppe ging es auf sehr starke 2,3 Prozent nach oben.Zahlreiche Folgenerreichten kurz vor und nach Mitternacht noch zwischen 2,3 und 4,0 Prozent Marktanteil und machten damit einen gelungen Abend auch zu fortgeschrittener Stunde perfekt. Da kann man bei sixx auch einmal darüber hinwegsehen, dass es am Vormittag nicht allzu rund lief. So bliebzwischenzeitlich bei nur mageren 0,4 Prozent bei den klassisch Umworbenen stecken. Am Nachmittag ergab sich eine Achterbahnfahrt zwischen guten und schlechten Marktanteilen.