Nico Rosberg: 'Die Show ist für mich eine Herausforderung'

Interview

Der Ex-Formel1-Weltmeister ist der Neue bei «Die Höhle der Löwen» und nimmt auf dem Stuhl von Frank Thelen Platz. Welchen Schwung er in die VOX-Sendung bringen will, verrät er im Exklusiv-Interview.

Zur Person: Nico Rosberg Nico ist 31 Jahre alt und Sohn des Rennfahrers Keke Rosberg. Ab 2006 startete er in der Formel1, wurde 2016 als dritter Fahrer mit deutscher Lizenz Weltmeister und beendete dann seine Karriere. Seitdem ist er Investor und setzt sich unter anderem für Nachhaltigkeit ein.

Das ist nicht vergleichbar. Meine DNA liegt im Rennsport. Jetzt gehe ich den Weg des Investors, bin hier aber noch am Anfang. Ich will mich steigern und sehe dieses Feld als neue Herausforderung.Total. Für mich ist es der Bereich Nachhaltigkeit, der in den kommenden Jahren entscheidend sein wird. Es ist sehr wichtig für uns als Gesellschaft. Gekoppelt ist das alles auch an Mobilität, also ein Thema, mit dem ich mich sehr gut auskenne. Gerade in der Mobilität gibt es eine Disruption zur Nachhaltigkeit. Aber auch Bereiche wie Food oder Gesundheit interessieren mich, das kenne ich ja alles aus dem Sport. Ich denke, dass ich insgesamt eine große Leidenschaft mitbringe.Mit Kampfgeist. Aber ich bin auch online gut vernetzt, kann bei Vorhaben zur Internationalisierung helfen und meine, dass ich auch ein guter Netzwerker bin.Überrascht nicht. Ich habe bereits 20 Beteiligungen in meinen Mobilitätsportfolio. Dass die Produktionsfirma Sony und der Sender so pro aktiv auf mich zukamen, damit habe ich aber natürlich nicht gerechnet. Es hat mich gefreut. Man muss da wissen, dass ich gemeinsam mit Frank Thelen zuletzt schon in einen Deal investiert habe: Ich bin Co-Investor beim führenden Flug-Taxi-Unternehmen mit Sitz bei München. Als Frank dann entschied, aufzuhören, dachte er natürlich an mich als Nachfolger. So kam es dann auch zum Anruf…Ich habe schon überlegt. Die Show ist für mich eine Herausforderung. Ich duelliere mich hier mit den besten Investoren des Landes. Teilweise sind das Milliardäre. Die anderen „Löwen“ analysieren den Markt jeden Tag auf das Genaueste. Bis dato war ich großer Fan der Sendung, jetzt mische ich also selbst mit.Ich habe festgestellt, dass so große Fernsehproduktionen eine Welt für sich sind. Es war eine riesige Freude. Zugleich aber war es auch überraschend, welch großer Aufwand für letztlich 15 Sendeminuten betrieben wird. Und einer meiner ersten Eindrücke war natürlich auch, dass es tierisch Spaß macht, mir diese wilden Fights mit den anderen Investoren zu liefern.RTL wird leider aufhören die Formel1 zu übertragen. Ich selbst finde das schade. Ich werde mir alles ansehen und dann entscheiden. Klar ist natürlich, dass ich ein Riesen-Fan der Formel1 bleiben werde.Die Formel1 im Speziellen und der Motorsport generell sollten und werden eine große Rolle spielen. Die Rennserien müssen ihre große Reichweite nutzen. Das hat sich die Formel1 aber längst zur Brust genommen. Bis 2025 sollen alle Events als nachhaltig deklariert werden, bis 2030 will die Formel1 emissionsfrei sein. Sie müssen das tun, weil diese Themen immer wichtiger werden, auch um die junge Zielgruppe zu erreichen. Die jungen Menschen legen Wert darauf und mit diesen Bemühungen zeigt die Rennserie dann auch: Ihr seid nicht allein im Kampf für die Zukunft. Es ist wichtig, dass man dieses Thema noch mehr präsentiert.